Знищений під Києвом ліс не відновлений через процедуру ОВД

ДП “Ліси України” показали майже повністю знищений ліс під Києвом, який не відновлюється через довгий і складний процес оцінки впливу на довкілля (ОВД). Це 4 гектари на території філії “Богуславське лісове господарство”. Їх у минулому році знищив вітровал.

У підприємстві наголошують, таких повалених дерев тисячі по всій Україні. Вони гниють в лісі під дощами, втрачаючи свою цінність. Або ж сохнуть під пекучим сонцем, створюючи потенційну небезпеку для виникнення лісових пожеж. Аби цього уникнути, треба провести санітарну рубку, тобто “забрати” всю цю пошкоджену деревину з лісу. Замість створювати небезпеку для довкілля, така деревина може поїхати на фронт. ДП “Ліси України” постійно забезпечують ЗСУ деревиною. І потреба тільки росте.

Для санітарних рубок територією більше ніж 1 га потрібна дороговартісна і складна процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД). Зовнішня компанія має підготувати звіт, у якому буде зазначено, що на цьому місці дійсно має рости ліс. Ціна такого звіту - 400 тис. гривень. Додатково філія має сплатити 300 тис. гривень за оцінку ґрунтів і води. Ще 25 тис. грн – за громадські обговорення. У підсумку, філія має заплатити приватній кампанії понад 700 тис. грн, просто щоб прибрати мертву деревину з лісу. ЦІ гроші можна витратити на посилення протипожежної безпеки, створення насіннєвих заводів чи рекреаційних пунктів.

Тому, як наголошують в ДП “Ліси України”, ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля” потребує змін.

Раніше, представники регіональної влади і військові закликали парламент ухвалити закон №9516, який який спростить процедуру відновлення лісів. Сьогодні до них приєднались Дніпровська ОВА та Чернігівська ОВА. На Чернігівщині потребують проведення суцільних санітарних рубок 246 га пошкоджених лісових ділянок.Також підтримала цей законопроєкт і Національна академія наук. Наукова рада НАН України радить вилучити поцедуру ОВД для головних і суцільних санітарних рубок. Розроблення звітів з ОВД, на думку науковців, доцільно делегувати науковим установам, а не приватним компаніям.

14 березня Комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики був розглянутий та підтриманий законопроєкт №9516 "Про внесення змін до законодавства України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва…". Він вирішує існуючу проблему відновлення лісів. Зокрема, пропонується скасувати необхідність проведення ОВД у випадку відновлення лісу після стихійного лиха, або бойових дій. Запропоновані зміни не стосується об’єктів ПЗФ. Повноваження ухвалювати відповідні рішення стосовно відновлення лісу матимуть комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з можливістю доступу та контролю з боку громадськості.