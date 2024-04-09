Російські дрони атакували Львівську область: що відомо про наслідки

Вночі 9 квітня російські безпілотники "Shahed-131/136" намагалися атакувати Львівську область. Сталося падіння уламків збитих дронів. Виникли руйнування.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли до повітряного простору Львівської області", - йдеться у повідомленні.

Уламки безпілотників пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. На місці падіння виникла пожежа. Її вдалося оперативно загасили. Минулося без жертв та постраждалих.

За словами Козицького, усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося, у Львівській області повітряна тривога тривала майже три години - від 02:52 до 05:36. У регіоні пролунали вибухи. В ОВА заявили, що на Львівщині працюють сили ППО.

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