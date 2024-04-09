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У ГУР підтвердили удар дронами по авіапідприємству у Воронезькій області РФ

У ГУР підтвердили удар дронами по авіапідприємству у Воронезькій області РФ

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив удар дронами по авіапідприємству у Воронезькій області РФ / Фото: скриншот з відео

Дрони атакували навчальний авіацентр в Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив удар безпілотниками по авіапідприємству у Воронезькій області Росії.

Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".  

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства", - прокоментував він.

Нагадаємо, на Донеччині прикордонники підбили російську авіаційну касетну бомбу (відео).

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