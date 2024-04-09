Як російські тролі підривають американську допомогу Україні - розслідування WP

Щоб розпалити антиукраїнські настрої, пов’язані з Кремлем, політтехнологи та тролі написали тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів, які викликають страх у Сполучених Штатів і загрожують американській підтримці України.

Про це пише The Washington Post.

Які наративи поширює Кремль

Коли в серпні президент Байден запропонував додатково виділити Україні 24 мільярди доларів на додаткове фінансування, московські експерти, які працювали на Кремль, були готові спробувати підірвати громадську підтримку законопроекту, свідчать внутрішні документи Кремля.

"Документи — понад 100 і датовані травнем 2022 року та серпнем 2023 року — були надані The Post, щоб викрити пропагандистські операції Кремля, спрямовані на підрив підтримки України в Сполучених Штатах, а також їх масштаб і методи. Файли є частиною серії витоків, які дозволили рідкісним чином поглянути на паралельні зусилля Москви послабити підтримку України у Франції та Німеччині, а також дестабілізувати саму Україну", - йдеться у повідомленні.

Росія нарощує свої пропагандистські операції в рамках другого фронту, який, за словами нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників Заходу, став майже таким же важливим для Москви, як військова кампанія в Україні.

"Головним пріоритетом Росії є зупинка зброї, тому вони кидають речі до стіни, щоб побачити, що прилипне", — сказав один із співробітників Республіканської партії. "Ми бачимо широку кампанію, яка включає кілька напрямків, деякі з яких працюють краще, ніж інші. Росіянам байдуже. Вони просто намагаються засіяти довкілля». Співробітник та інші західні чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити чутливі оцінки".

Кампанія намагалася намалювати президента України Володимира Зеленського корумпованим, наголошувала на кількості мігрантів, які перетинають кордон США та Мексики, закликала фінансувати охорону кордону замість будь-якої допомоги Україні та описувала "білих американців" як головних "шкідників" іноземної допомоги.

На кого працюють кремлівські боти

Багато документів містять метадані, які вказують на те, що вони були написані членами команди, яка працювала на Іллю Гамбашидзе, керівника московської PR-компанії Social Design Agency. Минулого місяця Сполучені Штати наклали санкції на Гамбашидзе за його участь у "постійній іноземній кампанії зловмисного впливу" за вказівкою Кремля, включаючи створення веб-сайтів, призначених для імітації законних ЗМІ в Європі, частину кампанії, яку західні офіційні особи назвали "Двійник".

Ні Гамбашидзе, ні речник Кремля Дмитро Пєсков не відповіли на прохання про коментар.

За словами аналітиків і колишніх американських чиновників, ця кампанія є частиною все більш витонченої стратегії, яка базується на майже 10-річних зусиллях Кремля підвищити голос політиків-популістів, які виступають проти глобальної ролі США.

З огляду на те, що ультраправе крило Республіканської партії фактично блокує будь-яку подальшу допомогу Україні з серпня, зусилля Кремля підірвати підтримку України, можливо, набули більшої популярності в Сполучених Штатах, ніж де-небудь ще.

"Вплив російської програми за останнє десятиліття... видно в дебатах Конгресу США щодо допомоги Україні", — сказав Клінт Воттс, керівник Центру аналізу загроз Microsoft.

Зусилля Кремля втрутитися в політичну систему США вперше стали очевидними напередодні президентських виборів 2016 року, коли розвідувальне співтовариство США дійшло висновку, що Росія розгорнула мережу тролів — творців фейкових облікових записів у соціальних мережах — для поширення дезінформації, сприяючи поширенню президентської кампанії Дональда Трампа та спроби саботувати кандидатуру Гілларі Клінтон, включаючи історії з використанням матеріалів, зламаних із кампанії Клінтон. Відтоді деякі платформи соціальних мереж прагнули посилити контроль за ворожими державними діячами, але кампанії дезінформації все ще поширюються.

Один із документів, розглянутий The Post, закликав використовувати платформу Truth Social Трампа як єдиний спосіб розповсюджувати публікації "без цензури", тоді як "короткочасні" облікові записи створюватимуться для Facebook, Twitter (тепер відомого як X) і YouTube.

Кремль підриває американську підтримку України

Кремль серйозно зайнявся підривом американської підтримки України в січні 2023 року. Сергій Кирієнко, перший заступник глави адміністрації Кремля, викликав команду політтехнологів, які вже працюють над кампаніями послаблення підтримки Києва в Європі.

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Невдовзі московським медіа-дослідникам було наказано створювати медіа-контент для американців, який би пропагував звинувачення в корупції за участю українського керівництва — "продаж і крадіжку зброї", переданої Україні.

"Важливо відзначити, що для ефективної роботи нам потрібно звести до мінімуму фейки і максимально реалістичну інформацію", — йдеться в одній із пропозицій команди стратегів Гамбашидзе. "Постійним рефреном має бути: "це те, що відбувається насправді, це те, про що офіційні ЗМІ вам не говорять".

Додамо, адміністрація Білого дому звинуватила Конгрес Сполучених Штатів у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через нестачу боєприпасів та озброєнь, оскільки законодавці затримують новий пакет допомоги Україні.

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