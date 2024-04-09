Розстріл українських полонених: Офіс Генпрокурора перевіряє причетність двох підрозділів РФ

Солдати окупаційної армії РФ розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених поблизу села Кринки у Херсонській області.

Як розповів в ефірі телемарафону керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, інформація про вбивство полонених українських солдат з'явилась в одному з Telegram-каналів ще 6 квітня, її розмістили самі росіяни.

"7 квітня було розпочато розслідування нашими колегами з Херсонської області, зокрема Головне управління Національної поліції і прокуратура Херсонської області. За цей час були проведені деякі невідкладні слідчі дії. Були проведені огляди у відкритих джерелах, були надані доручення до відповідних підрозділів ЗСУ, щоб вони підтвердили інформацію", - зазначив він.

Бєлоусов додав, що зараз перевіряють на причетність до скоєння цього злочину кілька підрозділів окупантів.

"Є інформація щодо причетності окупантів з 328-го полку 104-ї дивізії ВДВ РФ. У тому телеграм-каналі окупантів, де вперше була така інформація, було згадано 345-й полк цієї ж дивізії. Тобто як мінімум два підрозділи наразі перевіряються. Ми перевіряємо також інші підрозділи РФ, які могли бути там в цей час", - зазначив він.

Юрій Бєлоусов також розповів, що наразі перевіряється інформація щодо осіб військових ЗСу, які загинули. Попередньо, це сталося у Херсонській області, поблизу села Кринки.

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту розповів, що станом на зараз є 27 кримінальних проваджень за фактом загибелі 54 українських військових, які також були вбиті росіянами на полі бою.

"Це все жахливі воєнні злочини і вражає їхня системність і масовість. Починаючи від листопада минулого року ця практика набирає обертів. Хоча перший такий випадок був зафіксований нами ще в березні 2022 року", - резюмував Юрій Бєлоусов.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк заявила, що окупанти вбивають українських полонених бійців, бо не мають успіхів на Херсонському напрямку.

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