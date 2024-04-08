Розстріл українських полонених у Кринках – Гуменюк прокоментувала

На Херсонщині, поблизу села Кринки, окупанти розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених. Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наразі деталі цього інциденту встановлюються.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами", - розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що випадки, коли окупанти розстрілюють беззбройних українських військовополонених, відбувались не раз на різних ділянках фронту.

За словами Гуменюк, ворог зробив цю ситуацію публічною, адже не має успіхів на даному напрямку. Окупанти там продовжують штурми, але вони безрезультатні.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець заявив, що факт розстрілу військовополонених ЗСУ поблизу села Кринки мають задокументувати ООН та Червоний Хрест.

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