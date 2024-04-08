Вибух дрона на ЗАЕС: військовий експерт розповів, хто за цим стоїть

Всі проблеми зникнуть, коли Росія виведе зі станції свої війська, вважає експерт.

Вибух дрона на окупованій Запорізькій АЕС є провокацією Росії, щоб звинуватити Україну в "ядерному тероризмі".

Таку думку висловив військовий експерт Денис Попович в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Після цієї історії відразу закричали всі російські ресурси, офіційні і неофіційні, що Україна випустила рій дронів, і давайте щось з цим робити, бо Україна створює ядерний терор і ядерний шантаж, наражає на небезпеку такі ядерні об'єкти, як Запорізька атомна електростанція", - зазначив він.

Ескперт впевнений, що всі проблеми зникнуть, коли Росія виведе зі станції свої війська.

"Корінь цієї проблеми полягає в самій РФ. Коли вона звідти виведе свої війська, покине ЗАЕС, тоді і всі проблеми моментально зникнуть. Але ж росіяни кричать, щоб звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Тому це цілком може бути провокація, російська історія, яку вона штучно створила, щоб здійняти подібний галас" - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні, 7 квітня, на території окупованої росіянами Запорізької АЕС вибухнув дрон. Російські ЗМІ та окупаційна влада одразу звинуватили у цьому Україну.

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