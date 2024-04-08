"Єдиний спосіб досягти миру – це поле бою": президент Фінляндії про війну РФ проти України

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що президент-диктатор Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили. Тому єдиний спосіб досягти миру в Україні – це поле бою.

Про це пише CNN.

"Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру – це поле бою", - заявив він.

За словами Стубба, війна проти України, яку розпочав Володимир Путін, "занадто велика для нього, щоб її програти".

Президент Фінляндії також висловився про мирний форум.

"Очевидно, що швейцарці прийматимуть його (мирний форум - ред.) на якомусь етапі в найближчому майбутньому, але мир має бути двостороннім. Це не тільки односторонній шлях. Необхідно, щоб на певному етапі шляхи зустрілися. Але коли для цього будуть відповідні умови, я не знаю. Чесно кажучи, зараз у нас немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією", - заявив Александр Стубб.

Нагадаємо, аналітики пояснили, навіщо Кремль посилює заяви про переговори з Україною.

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