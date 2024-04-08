Взрыв дрона на ЗАЭС: военный эксперт рассказал, кто за этим стоит

Все проблемы исчезнут, когда Россия выведет со станции свои войска, считает эксперт.

Взрыв дрона на оккупированной Запорожской АЭС является провокацией России, чтобы обвинить Украину в "ядерном терроризме".

Такое мнение высказал военный эксперт Денис Попович в интервью Радио Свобода.

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"После этой истории сразу закричали все российские ресурсы, официальные и неофициальные, что Украина выпустила рой дронов, и давайте что-то с этим делать, потому что Украина создает ядерный террор и ядерный шантаж, подвергает опасности такие ядерные объекты, как Запорожская атомная электростанция", – отметил он.

Эскперт уверен, что все проблемы исчезнут, когда Россия выведет со станции свои войска.

"Корень этой проблемы состоит в самой РФ. Когда она оттуда выведет свои войска, покинет ЗАЭС, тогда и все проблемы моментально исчезнут. Но ведь россияне кричат, чтобы обвинить Украину в ядерном терроризме. Поэтому это вполне может быть провокация, российская история, которую она искусственно создала, чтобы поднять подобную шумиху" — подчеркнул он.

Напомним, накануне, 7 апреля, на территории оккупированной россиянами Запорожской АЭС разразился дрон. Российские СМИ и оккупационные власти сразу обвинили в этом Украину.

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