Расстрел украинских пленных в Крынках – Гуменюк прокомментировала

В Херсонской области, возле села Кринки, оккупанты расстреляли троих безоружных украинских военнопленных. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что детали этого инцидента устанавливаются.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"По этому инциденту детали еще устанавливаются. Потому что по такому видео сложно идентифицировать людей. Мы уточняем ситуацию, разбираемся с ней в совокупности с правоохранительными органами", — рассказала Гуменюк.

Она отметила, что случаи, когда оккупанты расстреливают безоружных украинских военнопленных, происходили не раз на разных участках фронта.

По словам Гуменюк, враг сделал эту ситуацию публичной, ведь не имеет успехов на данном направлении. Оккупанты там продолжают штурмы, но они безрезультатны.

Напомним, Дмитрий Лубинец заявил, что факт расстрела военнопленных ВСУ вблизи села Крынки должны задокументировать ООН и Красный Крест.

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