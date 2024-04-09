Прикордонники підбили касетну авіабомбу РФ на Донеччині (відео)

Зенітники поцілили у бомбу вагою у 250 кг.

У Донецькій області українські прикордонники-зенітники підбили російську авіаційну касетну бомбу завважки 250 кг.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники-зенітники бригади Гвардії наступу "Помста" поцілили у російську авіаційну касетну бомбу на чверть тонни.

Розрахунок ЗУ-32-2 зачепив крила цієї "РБК-250", тож вона впала, не здетонувавши. Вже після огляду сапери підірвали бомбу, адже вона все одно становила небезпеку.

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Прикордонники поцілили у російську касетну авіабомбу на Донеччині (відео)

До слова, в ніч проти 9 квітня російські війська вдарили по Україні ракетами і дронами. Сили ППО знищили усі 20 безпілотники, які випустив ворог, у межах семи областей. Уламки дронів завдали руйнувань.

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