Швеція підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак: що сталося

Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter.
Шведські та німецькі винищувачі перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.
Про це йдеться в повідомленні шведських ВПС у Twitter (X).
У повідомленні вказується, що російські розвідувальні літак, залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.
"Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині", – додали там.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бомбардувальники пролетіли поблизу Аляски, в США відреагували.
Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак.
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