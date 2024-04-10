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Швеція підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак: що сталося

Швеція підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак: що сталося

Біля берегів Швеції перехопили російський літак / Фото: twitter.com

Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter.

Шведські та німецькі винищувачі перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це йдеться в повідомленні шведських ВПС у Twitter (X).

У повідомленні вказується, що російські розвідувальні літак, залетів у так званий район польотної інформації на південний схід від лену Блекінге.

"Візуальну ідентифікацію було здійснено спільно з двома німецькими винищувачами Eurofighter, які перебували у стані готовності від НАТО, що вилетіли з аеродрому Лааге в Німеччині", – додали там.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бомбардувальники пролетіли поблизу Аляски, в США відреагували.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак.

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