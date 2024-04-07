Німеччина підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак: що сталося

Це вже не перший подібний інцидент з початку поточного року.

Німецькі повітряні сили підняли у повітря свої винищувачі через порушення повітряного простору російським військовим літаком.

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Про це йдеться у повідомленні Team Luftwaffe.

"Наші євро-винищувачі з VAPB вилетіли сьогодні з Лієлварде, Латвія, щоб перехопити російський COOT-A (Іл-20) над Балтійським морем, який рухався без транспондера", - йдеться у дописі.

Це вже не перший подібний інцидент з початку поточного року.

У січні німці підіймали винищувачі для супроводу російського літака розвідника біля острова Рюген у міжнародному повітряному просторі, після чого він повернув назад на схід. Тоді він також рухався без включеного транспондера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова німецького регіону визнала, що її дружба з Росією була помилкою.

Крім того, ми раніше інформували, що німецькі компанії допомагають РФ відбудовувати окупований Маріуполь.

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