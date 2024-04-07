На виборах президента Словаччини перемагає провладний кандидат

На виборах президента Словаччини у другому турі перемагає провладний кандидат Петер Пеллегріні, який наразі очолює парламент країни.

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Про це інформує Dennikn.sk з посиланням на результати підрахунку голосів.

Його головний опонент, колишній міністр закордонних справ Іван Корчок, вже визнав поразку, і привітав Пеллегріні.

Після підрахунку 96% голосів, перемагає Петер Пеллегріні. Він набирає 54,32%, тоді як його опонент набрав 45,67%.

Петер Пеллегріні є союзником чинного словацького прем'єра Роберта Фіцо і займає антиукраїнську позицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що словацький прем'єр каже, що не змінить думки про війну в Україні, попри напруження з Чехією.

Крім того, ми раніше інформували, що опозиція Словаччини б'є на сполох через зростання проросійських настроїв напередодні виборів президента.

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