На выборах президента Словакии побеждает провластный кандидат

На выборах президента Словакии во втором туре побеждает провластный кандидат Петер Пеллегрини, возглавляющий в настоящее время парламент страны.

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Об этом сообщает Dennikn.sk со ссылкой на результаты подсчета голосов.

Его главный оппонент, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, уже признал поражение и поздравил Пеллегрини.

После подсчета 96% голосов, побеждает Петер Пеллегрини. Он набирает 54,32%, в то время как его оппонент набрал 45,67%.

Петер Пеллегрини является союзником действующего словацкого премьера Роберта Фицо и занимает антиукраинскую позицию.

Напомним, ранее сообщалось, что словацкий премьер говорит, что не изменит мнения о войне в Украине, несмотря на напряженность с Чехией.

Кроме того, мы ранее информировали, что оппозиция Словакии бьет тревогу из-за роста пророссийских настроений накануне выборов президента.

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