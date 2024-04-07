В Харькове вражеский беспилотник попал в дом — Терехов

В Харькове вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, после чего загорелся пожар.

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Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Он заявил, что в Харькове идет работа по уничтожению вражеских беспилотников.

"Один из беспилотников попал в частный дом. Пожар. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 7 апреля запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что в воздушных силах показали момент сбития российского беспилотника ночью.

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