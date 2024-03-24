В Словакии в первом туре выборов выиграл проевропейский кандидат

В Словакии в субботу, 23 марта, прошел первый тур президентских выборов. Первенство среди девяти кандидатов получил проевропейский кандидат 59-летний Иван Корчок, руководивший МИД. Корчок получил 42,4% голосов граждан.

Об этом сообщает Reuters.

Второе место с результатом 37,1% голосов занял спикер Национального парламента Словакии и руководитель партии "Глас" Петер Пеллегрини, который в 2023 создал коалицию с партией SMER-SD действующего премьер-министра Роберта Фицо.

Пророссийский экспредседатель Верховного суда Штефан Гарабин стал третий, набрав 11,75% голосов, привлекшись поддержкой националистической партии, также входящей в правительственную коалицию. Следует заметить, что Reuters пишет, что избиратели Гарабина могут поддержать во втором туре выборов Пеллегрини.

Второй тур выборов президента Словакии состоится 6 апреля. В нем за кресло главы государства сразятся Иван Корчок и Петер Пеллегрини.

Как сообщалось, накануне выборов президента оппозиция Словакии била тревогу из-за роста пророссийских настроений. В частности, было предупреждение, что Словакия рискует дистанцироваться от Запада, ведь премьер-министр Роберт Фицо изменил внешнюю политику в более дружественном к России направлении.

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