Соратник Шольца снова призвал заморозить войну в Украине

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц, Рольф Мютцених заявил, что не собирается отказываться от своих слов о необходимости заморозки войны в Украине, хотя правительство ФРГ имеет противоположную позицию.

Заявление немецкого политика приводит издание Deutsche Welle.

По его словам, в любой момент может открыться "окно возможностей" для прекращения огня, даже если сейчас такой возможности не видно. По словам Мютцениха, он использует термин "замораживание конфликта", принятый в политологии и исследованиях мира, и будет продолжать его применение.

Лидер СДПГ также заявил, что внешняя и политика безопасности охватывают более широкие сферы, "чем поставки оружия". Впрочем, он подчеркнул, что не ставит под сомнение немецкую помощь Украине: поддержка обороняющейся страны от вторжения в соответствии с Уставом ООН является непоколебимой.

К слову, министр обороны Германии Борис Писториус отмечает, что использование такого термина дает ошибочный сигнал — "что можно такую войну просто заморозить и надеяться, что дела пойдут лучше, но этого никогда не произойдет, как мы знаем по истории и опыту с Путиным".

Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "любой, кто считает возможным замораживание войны против Украины, должен обратиться к истории".

Как сообщалось, на днях спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Берлин не поддерживает заморозку конфликта в Украине. Именно поэтому он отказался комментировать заявление о таком сценарии, которое делал Рольф Мютцених.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паузы в войне, которую начал Кремль, не будет. Если России дать паузу, то она пойдет на пользу только ей, но отнюдь не Украине.

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