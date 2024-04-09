Окупанти в Роботиному? В Силах оборони розповіли про ситуацію в селі

Заява депутата Запорізької облради, про те, що ніби в результаті штурмових дій росіяни зайшли в село Роботине і фактично закріпилися там, не відповідає дійсності.

Про це офіційно повідомили Сили оборони півдня України.

"Сьогодні деякими ЗМІ та телеграм-каналами ця інформація була підхоплена без перевірки її достовірності. У зоні відповідальності 65 ОМБр, яка обороняє населений пункт Работине, дійсно відбуваються регулярні сутички із ДРГ противника, які заходять у село і намагаються там закріпитися. Але успіху окупанти не мають", — йдеться у повідомленні.

Атаки противника українські підрозділи відбивають артилерією ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи окупантів бійці 65 бригади і суміжних підрозділів знищують ударними дронами й мінометними розрахунками.

"Сьогодні цей населений пункт утримують бійці Сил оборони України. Отже ворог його не контролює", — додали Сили оборони півдня України.

Поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку ситуація динамічна, що є нормальним розвитком бойових подій. Про це заявляла керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Лиманському та Новопавлівському напрямках. 8 квітня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень.

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