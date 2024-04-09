Оккупанты в Роботино? В Силах обороны рассказали о ситуации в селе

Заявление депутата Запорожского облсовета, о том, что в результате штурмовых действий россияне зашли в село Работино и фактически закрепились там, не соответствует действительности.

Об этом официально сообщили Силы обороны юга Украины.

"Сегодня некоторыми СМИ и телеграмм-каналами эта информация была подхвачена без проверки ее достоверности. В зоне ответственности 65 ОМБр, обороняющей населенный пункт Работино, действительно происходят регулярные стычки с ДРГ противника, которые заходят в деревню и пытаются там закрепиться. Но успеха оккупанты не имеют", — говорится в сообщении.

Атаки противника украинские подразделения отбивают артиллерией еще на подступах к Роботиному, а разрозненные группы окупантов бойцы 65 бригады и смежных подразделений уничтожают ударными дронами и минометными расчетами.

"Сегодня этот населенный пункт удерживают бойцы Сил обороны Украины. Так что враг его не контролирует", — добавили Силы обороны юга Украины.

Вблизи села Работино в Запорожском направлении ситуация динамичная, что является нормальным развитием боевых событий. Об этом заявляла руководительница Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Напомним, кафиры пытались прорвать оборону ВСУ на Лиманском и Новопавловском направлениях. 8 апреля на фронте произошло 56 боевых столкновений.

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