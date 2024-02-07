Російські бомбардувальники пролетіли поблизу Аляски – в США відреагували

Росія направила два бомбардувальники в бік Аляски.
Два російських стратегічних бомбардувальники Ту-95МС пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска.
Про це заявив командувач дальньої авіації Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, пише Reuters.
Ту-95, відомі в НАТО як "Ведмеді", летіли близько дев'яти годин у супроводі винищувачів Су-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями.
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило, що воно виявило чотири російські військові літаки, які діяли в ідентифікаційній зоні ППО Аляски.
"Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив до суверенного повітряного простору США або Канади", - заявили військові США.
Reuters пише, що російський президент-диктатор Володимир Путін 2007 року відродив практику радянських часів регулярного патрулювання за межами Росії стратегічними бомбардувальниками.
Нагадаємо, у Держдепі висміяли бажання Путіна повернути Аляску.
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