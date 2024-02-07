Российские бомбардировщики пролетели возле Аляски – в США отреагировали

Россия направила два бомбардировщика в сторону Аляски.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над водами вблизи американского штата Аляска.

Об этом заявил командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, пишет Reuters.

Ту-95, известные в НАТО как "Медведи", летели около девяти часов в сопровождении истребителей Су-30СМ. Они пролетели над Беринговым и Чукотским морями.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что оно обнаружило четыре российских военных самолета, действовавших в идентификационной зоне ПВО Аляски.

"Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", — заявили военные США.

Reuters пишет, что российский президент-диктатор Владимир Путин в 2007 году возродил практику советских времен регулярного патрулирования за пределами России стратегическими бомбардировщиками.

Напомним, в Госдепе высмеяли желание Путина вернуть Аляску.

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