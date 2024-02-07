Курс валют на 8 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В четверг доллар потеряет в цене несколько копеек.

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на четверг, 8 февраля. Так, по сравнению с предыдущим днем, существенно подорожает европейская валюта.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,59 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,50 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,31 (+3 коп.).

К слову, в Украине может возникнуть нестабильность курса валют в случае, если в бюджет вовремя не будет поступать макрофинансовая помощь. Об этом заявил банкир Тарас Лесовой.

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