Курс валют на 8 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В четверг доллар потеряет в цене несколько копеек.
Нацбанк Украины установил официальный курс валют на четверг, 8 февраля. Так, по сравнению с предыдущим днем, существенно подорожает европейская валюта.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 37,59 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро – 40,50 (+11 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,31 (+3 коп.).
К слову, в Украине может возникнуть нестабильность курса валют в случае, если в бюджет вовремя не будет поступать макрофинансовая помощь. Об этом заявил банкир Тарас Лесовой.
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