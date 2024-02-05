Нацбанк предлагает ограничить денежные переводы – Гетманцев раскрыл подробности

Национальный банк Украины предложил ограничить суммы и частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт, а также наличные переводы через терминалы самообслуживания. Профильный подкомитет парламента и НБУ подготовят необходимые изменения в законодательство – инициатива пока только обсуждается.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, ограничения планируют установить в рамках продолжения борьбы с мискодингом (схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей; подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети – ред.) и теневыми финансовыми операциями.

"В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания", – отметил Гетманцев.



Ограничение предложено ввести исключительно в период действия военного положения.

Что предлагает НБУ:

изменения в Закон Украины "О платежных услугах" относительно усиления требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличения размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке;

установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и т.п. А также предельные суммы наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.

По словам Гетманцева, в сегменте безналичных платежей есть отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности. В частности:

незаконная организация и проведение азартных игр;

легализация средств, полученных преступным путём;

мошеннические схемы с использованием фишинга;

использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.

Напомним, бизнес просит Раду не парализовать экономику страны из-за нового законопроекта о мобилизации.

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