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Україна терміново закупить у США запчастини для систем ППО Hawk

Україна терміново закупить у США запчастини для систем ППО Hawk

Україна закупить запчастини для ремонту ЗРК Hawk

Україна потребує технічної підтримки зазначених ракетних систем.

Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив продаж Україні військової продукції на 138 мільйонів доларів, яка необхідна для ремонту ракетних систем Hawk.

Про це інформує AP.

У США заявили, що Україна терміново потребує технічної підтримки зазначених ракетних систем.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", — йдеться в меморандумі Держдепу.

У Держдепі також заявили, що ремонт систем збільшить можливості захистити населення та критичну інфраструктуру від ударів російських терористів.

У заяві вказано, що необхідні для ремонту деталі будуть отримані зі складу армії США, комерційних готових компонентів, пожертвувань третіх країн і нового виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський дав чітку відповідь, скільки Україні потрібно систем Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський розповів, як Україна буде боротись з російськими КАБами.

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