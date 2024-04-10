Україна терміново закупить у США запчастини для систем ППО Hawk

Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив продаж Україні військової продукції на 138 мільйонів доларів, яка необхідна для ремонту ракетних систем Hawk.

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Про це інформує AP.

У США заявили, що Україна терміново потребує технічної підтримки зазначених ракетних систем.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", — йдеться в меморандумі Держдепу.

У Держдепі також заявили, що ремонт систем збільшить можливості захистити населення та критичну інфраструктуру від ударів російських терористів.

У заяві вказано, що необхідні для ремонту деталі будуть отримані зі складу армії США, комерційних готових компонентів, пожертвувань третіх країн і нового виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський дав чітку відповідь, скільки Україні потрібно систем Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський розповів, як Україна буде боротись з російськими КАБами.

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