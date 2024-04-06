Скільки Україні потрібно систем Patriot: Зеленський дав чітку відповідь

Для того, щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot – по 6-8 батарей у кожній.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону "Єдині новини", відповідаючи на запитання, скільки Україні треба систем Patriot.

"Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Я можу вам сказати, щоби закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot – по 6-8 батарей в кожній. Я ніколи про це не говорив, але, тим не менш, не бачу тут секретів. Тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Системи Patriot або аналоги", – пояснив президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина, яка є головою коаліції з протиповітряної оборони в рамках "Рамштайну", почне негайний пошук усіх наявних у світі батарей Patriot та інших систем ППО. Тож систем Patriot в Україні може стати набагато більше.

Раніше у МЗС України наголосили, що всі наявні у світі системи Patriot, які Захід має, повинні бути передані Україні якнайшвидше.

Читайте також: