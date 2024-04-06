"Рома" здолала "Лаціо" в центральному матчі 31-го туру Серії А (відео)

Підопічні Даніеле Де Россі здобули мінімальну перемогу в римському дербі.

"Рома" обіграла "Лаціо" в центральному матчі 31-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у дербі Вічного міста було забито наприкінці першого тайму. На 42-й хвилині Пауло Дібала виконав подачу кутового з лівого флангу, а Джанлука Манчіні головою спрямував м'яч у ворота.

Огляд матчу "Рома" – "Лаціо"

Після цієї перемоги "Рома" (55 очок) посідає п'яте місце у чемпіонаті Італії. Підопічні Даніеле Де Россі на два бали відстають від "Болоньї", яка має матч у запасі. "Лаціо" (46 пунктів) перебуває на сьомій позиції.

У наступному турі "вовки" 14 квітня на виїзді зіграють проти "Удінезе", а команда Ігоря Тудора 12 квітня прийме "Салернітану".

Додамо, що у четвер, 11 квітня, "Рома" на виїзді зустрінеться з "Міланом" у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи.

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