"Рома" одолела "Лацио" в центральном матче 31-го тура Серии А (видео)

"Рома" обыграла "Лацио" в центральном матче 31-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в дерби Вечного города был забит в конце первого тайма. На 42-й минуте Пауло Дибала выполнил подачу углового с левого фланга, а Джанлука Манчини головой направил мяч в ворота.

Обзор матча "Рома" – "Лацио"

После этой победы "Рома" (55 очков) занимает пятое место в чемпионате Италии. Подопечные Даниэле Де Росси на два балла отстают от "Болоньи", которая имеет матч в запасе. "Лацио" (46 пунктов) находится на седьмой позиции.

В следующем туре "волки" 14 апреля на выезде сыграют против "Удинезе", а команда Игоря Тудора 12 апреля примет "Салернитану".

Добавим, что в четверг, 11 апреля, "Рома" на выезде встретится с "Миланом" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

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