Седьмая победа подряд: "Милан" в большинстве разбил "Лечче" в матче Серии А (видео)

"Россонери" отправили в ворота соперника три безответных мяча.
"Милан" на своем поле разгромил "Лечче" в матче 31-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 3:0.
Уже на шестой минуте встречи хозяев вывел вперед Кристиан Пулишич. На 20-й минуте "россонери" укрепили свое преимущество – отличился Оливье Жиру.
Перед перерывом гости остались в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол заработал Никола Крстович.
Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли воспользовались численным преимуществом и довели дело до разгрома. На 57-й минуте третий мяч в ворота соперника отправил Рафаэл Леау.
Обзор матча "Милан" – "Лечче"
Для "Милана" эта победа стала седьмой подряд во всех турнирах. В последний раз "россонери" не смогли победить 25 февраля в матче чемпионата Италии против "Аталанты" (1:1).
"Милан" (68 очков) занимает второе место в Серии А. "Россонери" на 11 баллов отстают от лидера "Интера" и на 9 пунктов опережают идущий третьим "Ювентус". "Лечче" (29 очков) находится на 13-й позиции.
В следующем туре "Милан" 14 апреля на выезде сыграет против "Сассуоло". Днем ранее "Лечче" примет "Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко.
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