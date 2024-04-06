"Верес" разгромил "Оболонь" в стартовом матче 23-го тура УПЛ (видео)

"Верес" разбил "Оболонь" в матче-открытии 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 3:0 .

Хозяева поля вышли вперед уже на шестой минуте встречи – пенальти реализовал Денис Янаков.

На 31-й минуте ровенская команда удвоила свое преимущество – Николай Гайдучик пробил в ближнюю "девятку" после передачи с левого фланга Валерия Кучерова.

В конце игры подопечные Олега Шандрука сделали счет разгромным. На 86-й минуте точку в этом поединке своим голом поставил Яго Сиккейра.

Обзор матча "Верес" – "Оболонь"

Будет добавлен в скором времени.

Эта победа позволила "Вересу" (19 очков) обойти "пивоваров" в турнирной таблице и подняться на 13-е место. "Оболонь" (18 баллов) опустилась на 14-ю позицию. Оба клуба находятся в зоне переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В следующем туре УПЛ ровенский клуб 15 апреля сыграет против ЛНЗ, а киевляне 13 апреля примут "Минай".

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