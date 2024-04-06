"Верес" розгромив "Оболонь" у стартовому матчі 23-го туру УПЛ (відео)

"Верес" розбив "Оболонь" у матчі-відкритті 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 3:0 .

Господарі поля вийшли вперед уже на шостій хвилині зустрічі – пенальті реалізував Денис Янаков.

На 31-й хвилині рівненська команда подвоїла свою перевагу – Микола Гайдучик пробив у ближню "дев'ятку" після передачі з лівого флангу від Валерія Кучерова.

Наприкінці гри підопічні Олега Шандрука зробили рахунок розгромним. На 86-й хвилині крапку в цьому поєдинку своїм голом поставив Яго Сікейра.

Огляд матчу "Верес" – "Оболонь"

Буде додано незабаром.

Ця перемога дозволила "Вересу" (19 очок) обійти "пивоварів" у турнірній таблиці та піднятися на 13-те місце. "Оболонь" (18 балів) опустилася на 14-ту позицію. Обидва клуби перебувають у зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У наступному турів УПЛ рівненський клуб 15 квітня зіграє проти ЛНЗ, а кияни 13 квітня приймуть "Минай".

Читайте також:

Дубль Де Брейне допоміг "Манчестер Сіті" розбити суперника і зрівнятися за очками з лідером АПЛ

Букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024

Після скандального нападу фанатів: екстренер "Динамо" Хацкевич залишив польський клуб