Часть топлива для авиации Дании может поступать из России — СМИ

Происхождение авиационного топлива, используемое Воздушными силами Дании, вызывало сомнения. Есть основания предполагать, что часть из него может поступать из России, несмотря на санкции.

Часть топлива, которое используют самолеты Воздушных сил Дании, по всей вероятности, может поступать из России.

Об этом пишет Ekstra Bladet.

Журналисты предположили, что российское происхождение могли иметь почти 2 млн литров авиатоплива, которое закупили для Воздушных сил Дании, хотя формально его приобрели у не у российских продавцов.

Несколько документов, полученных изданием, свидетельствуют о том, что часть топлива поставщики закупали у аэропорта Стамбула и у турецкой компании BP. Данные аналитической компании Datadesk свидетельствуют, что эта компания торгует с индийской Nayara Energy, у которой есть доля собственности "Роснефти". Вдобавок известно, что более 50% всего импорта топлива в Турцию поступает из России.

Журналисты также выяснили, что в армии Дании не проводились подробные исследования по поводу происхождения топлива. Хотя с мая 2022 года закупочное агентство FMI требует от поставщиков расписки, что они заботятся о соблюдении западных санкций.

Формально FMI может просить у поставщиков сертификат о происхождении топлива, но поскольку основная его часть проходит через датский НПЗ, его могут указывать как источник происхождения.

В FMI в ответе на запрос фактически признали, что не могут установить, не проходила ли какая-то доля топлива через предприятие в Индии, где имеет долю собственности "Роснефть".

Напомним, ранее "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины подписало с Организацией закупок и логистики минобороны Дании (DALO) меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках.

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