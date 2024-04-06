Пивовар из Германии придумал пиво на березовом соке

Пивовар решил назвать напиток Birkenzauber, что означает "березовая магия".
32-летний немецкий пивовар Себастьян Рикер из Лейпцига изобрел сорт пива, которое производится на березовом соке.
Об этом пишет издание BILD.
В сообщении указывается, что Себастьян Рикер уже много лет занимается пивоварением и придумывает новые сорта хмельного напитка.
"Этой весной он отправился за вдохновением в Кольдицерский лес в Саксонии. Там он набрал 130 литров березового сока. Добавив к нему шампанских дрожжей, хмеля, солода и воды, он создал 600 литров нового сорта пива", — говорится в сообщении.
Пивовар решил назвать пиво Birkenzauber, что означает "березовая магия".
По словам Рикера, такое пиво идеально подходит к спарже, сезон которой как раз наступил в Германии. Литровая бутылка "березовой магии" обойдется в 12,9 евро, а содержание алкоголя в напитке составляет 6,5%.
Напомним, ранее сообщалось, что калифорнийская компания создала пиво из сточной воды.
Кроме того, мы ранее информировали, что Ровенская АЭС объявила тендер на закупку сотен литров пива.
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