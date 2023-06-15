Ровенская АЭС объявила тендер на закупку сотен литров пива

РАЭС объявила тендер на закупку 812 бутылок пива почти на 20 тысяч гривен.

Ровенская атомная станция объявила тендер на закупку пива. Для АЭС планируют закупить 812 бутылок пива разных сортов.

Об этом свидетельствуют данные Nákupki.Prom.

На пиво планируют потратить 19,826 млн гривен. Средняя закупочная стоимость литра пива составляет 42,5 грн. Это даже чуть ниже рыночной (учитывая, что в списке есть дорогие сорта).

Заявки на поставку пива принимаются с 14 по 22 июня. Сам аукцион должен пройти 23 июня. Доставить товар на АЭС поставщик должен до 29 декабря. Поэтому можно предположить, что алкоголь закупают к новогодним праздникам.

Фото: yuriy.romanenko/Facebook

Как передает местное издание "Рівне вечірнє", в структуре РАЭС находится реабилитационно-оздоровительный комплекс "Белое озеро", где отдыхают работники станции. В издании предполагают, что пиво покупают именно туда.

Ранее сообщалось, что для укрытия в Киеве закупили 300 барабанов почти на миллион.

Также в Киеве чиновники одного из учебных заведений закупили электрические овощерезки за 130 тысяч гривен, а также электрическую сковороду, которая стоит 720 тысяч гривен. В свою очередь в учебном заведении уверяют, что это "очень нужные вещи" во время воздушной тревоги.

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