РФ готовит теракт на химзаводе в Крыму: эксперт оценил последствия в случае взрыва

Эксперт предупредил, что в случае взрыва в первую очередь могут очень серьезно пострадать работники или люди, которые окажутся на территории объекта. Для местных сценарий не столь мрачен.

Украинская разведка сообщает, что россияне готовят теракт на предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске. В случае взрыва на предприятии будет существовать опасность для его работников.

Об этом рассказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, координатор экспертной сети "Крымской платформы" Евгений Хлобистов в эфире общенационального марафона.

"Сегодня такая опасность (теракта. – Ред.) существует. У меня нет никаких оснований не доверять ГУР. Но это вопрос, который продолжается уже много времени", – говорит эколог.

По его словам, из "Крымского титана" оккупанты вывезли ценное оборудование и там функционирует один цех, который производит азотные удобрения с использованием аммиака.

"Там же хранится 200 тонн аммиака. Если будет взрыв, сознательный подрыв емкостей с аммиаком, люди в промышленной зоне, то есть на территории объекта, могут очень серьезно пострадать. Для работников предприятия будет существовать непосредственная опасность для жизни", — говорит Хлобистов.

Но поскольку аммиак легок и быстро поднимается в воздух, то для жителей окрестных населенных пунктов, например Армянска или Красноперекопска, смертельной опасности не будет. Им несколько часов нужно будет переждать: не выходить на улицу, не открывать окна, пить больше воды. Поэтому ситуация не выглядит столь апокалиптической, добавил эксперт.

Хлобистов отметил, что на предприятии есть пруд, где хранятся отходы химического производства. "Если на нем произойдет взрыв, пострадавших будет гораздо больше", – предупредил он.

Эксперт отметил, что оккупационные крымские СМИ, полностью подконтрольные Кремлю, не рассказывают крымчанам правду об опасности.

Напомним, в ГУР сообщили, что оккупанты заминировали в Крыму химзавод. Разведка предупредила, что если там произойдет взрыв – это будет искусственная техногенная катастрофа, ужасающая по своим последствиям.

Также сообщалось, что оккупанты готовят принудительную "эвакуацию" севера Крыма.

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