На спутнике Сатурна обнаружили важный для жизни элемент

Космический аппарат "Кассини" исследовал кристаллики воды, которые выбросило "гейзером" из внутреннего океана Энцелада — одного из спутников Сатурна.

Международная группа ученых обнаружила, что во внутреннем океане ледяного спутника Сатурна Энцелада содержится фосфор – важный химический элемент для жизни.

Об этом сообщают на сайте NASA со ссылкой на опубликованное в журнале Nature исследование ученых.

Данные для этого исследования ученые собирали в 2004-2017 годах, когда космический аппарат "Кассини" вышел на орбиту Сатурна, чтобы изучать планету, ее кольца и спутники. Энцелад является шестым по величине естественным спутником этой планеты-гиганта. Его внутренний океан, который открыли и исследовали ученые, занимает примерно одну седьмую часть его площади.

В ходе исследования кристалликов воды, выброшенных криовулканическим шлейфом из Энцелада, ученые обнаружили, что в его океанской воде содержатся ионы натрия, калия, хлора, гидрокарбоната, карбоната и фосфора, определив ее щелочной рН — 3,11.

Шестой по величине спутник Сатурна Энцелада, во внутреннем океане которого нашли фосфор. / Фото: NASA

Фосфор является менее всего распространенным из основных элементов, необходимых для биологических процессов. Раньше его не обнаруживали в океанах вне Земли.

Этот элемент является строительным блоком для ДНК, которая образует хромосомы и несет генетическую информацию, он присутствует в костях млекопитающих, клеточных мембранах и живущем в океане планктоне. Фосфор также является основной частью молекул, несущих энергию, присутствующих во всем живом на Земле. Без него жизнь была бы невозможной.

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"Ранее мы обнаружили, что океан Энцелада богат разными органическими соединениями. Но этот новый результат показывает четкий химический признак значительного количества солей фосфора внутри ледяных частиц, выброшенных в космос шлейфом [спутника Энцелада]. Это первый случай, когда этот важный элемент был обнаружен в океане за пределами Земли", – сказал Фрэнк Постберг, планетолог из Свободного университета Берлина, возглавивший новое исследование.

Богатый ассортимент минералов и сложных органических соединений на Энцеладе может стать являются ингредиентами для аминокислот, связанных с жизнью.

В то же время, ученые отмечают, что наличие фосфора, сложных органических соединений, воды и других фундаментальных строительных блоков жизни является лишь доказательством того, что существует место похожее на Землю по условиям.

Напомним, в ближайшем к нам участке космоса, в 90 световых годах от нашей планеты, ученые обнаружили новую экзопланету, характеристики которой очень похожи на параметры Земли.

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