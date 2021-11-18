Американцы ворвались в римский Колизей с пивом и поплатились немалым штрафом

Американцы ворвались в римский Колизей с пивом и поплатились немалым штрафом

Нарушителей заметил кто-то из прохожих и вызвал полицию.

Попили пива за 800 евро — итальянская полиция оштрафовала американских туристов, ворвавшихся с пенным напитком в Колизей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Выпить пива на древне-римской гладиаторской арене им пришло в голову ночью. В это время Колизей не работал, поэтому туристы перелезли через забор и уселись на втором этаже. Нарушителей заметил кто-то из прохожих и вызвал полицию. Вскоре молодых людей вывели из исторического памятника, и выписали штраф на восемь сотен евро.

Возведенный более двух тысяч лет назад Колизей — самый большой амфитеатр Римской империи — ежегодно посещали миллионы туристов — и некоторые из них также отличились как нарушитель. Ранее несколько посетителей задерживали за оставленные на стенах памятники надписи.

Новости мира: итальянская полиция оштрафовала туристов из США, ворвавшихся с пивом в Колизей

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