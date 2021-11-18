В Канаде на парковке сгорели сразу сотня машин

Из-за задымления местный советуют не выходить на улицу

В провинции Канады Британской Колумбии произошел масштабный пожар на парковке. Выгорело около сотни машин.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Густой серый дым был виден на десятки километров вокруг. Причины возгорания пока еще неизвестны. Но полиция советует местным жителям не выходить на улицу без необходимости.

Новости мира: в британской Колумбии произошел масштабный пожар на парковке

Тем временем в этой провинции из- за наводнений объявили чрезвычайное положение. В регион в помощь местным жителям срочно отправили вооруженные силы. Высокая вода затопила почти все основные транспортные сообщения.

Самой критической остается ситуация в горных регионах. Доставлять продовольствие туда приходится только вертолетами.

Паводки накрыли Канаду в это воскресенье. Среди погибших — пока одна женщина, а еще три человека до сих пор остаются пропавшими без вести. Около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. И на этой неделе — снова будет дождь.

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