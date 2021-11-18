У Канаді на парковці згоріли одразу сотня машин

У Канаді на парковці згоріли одразу сотня машин

Через задимлення місцевий радять не виходити на вулицю

У провінції Канади Британській Колумбії сталася масштабна пожежа на парковці. Вигоріли близько сотні машин.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Густий сірий дим було видно на десятки кілометрів довкола. Причини займання іще поки що невідомі. Але поліція радить місцевим мешканцям не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Новини світу: у британській Колумбії сталася масштабна пожежа на парковці

Тим часом в цій провінції через повені оголосили надзвичайний стан. До регіону на допомогу місцевим мешканцям терміново відправили збройні сили. Висока вода затопила майже усі основні транспортні сполучення.

Найкритичнішою залишається ситуація в гірських регіонах. Доправляти продовольство туди доводиться лише гелікоптерами.

Паводки накрили Канаду цієї неділі. Серед загиблих - поки що одна жінка, а ще троє осіб й досі лишаються зниклими безвісти. Близько 18 тисяч людей були змушені полишити свої домівки. І цього тижня - знову дощитиме.

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