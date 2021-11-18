В Україні синоптики попереджають про погіршення погоди: що прогнозується

В Україні синоптики попереджають про погіршення погоди: що прогнозується

Очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду.

В Україні синоптики попереджають про погіршення погодних умов Очікуються пориви сильного вітру.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

У п'ятницю, 19 листопада, буде дмухати в західних областях. Прогнозуються пориви вітру 15—20 метрів за секунду (перший рівень небезпеки).

Температура повітря, за даними синоптиків, опуститься до нуля, подекуди мінус одного-двох градусів. В останній робочий день, а також у вихідні очікується і сильний сніг.

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