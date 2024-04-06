Пивовар з Німеччини вигадав пиво на березовому соку

32-річний німецький пивовар Себастьян Рікер з Лейпцигу винайшов сорт пива, яке виготовляється на березовому соку.

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Про це пише видання BILD.

У повідомленні вказується, що Себастьян Рікер вже багато років займається пивоварінням та вигадує нові сорти хмільного напою.

"Цієї весни він вирушив за натхненням до Кольдицерського лісу в Саксонії. Там він набрав 130 літрів березового соку. Додавши до нього шампанських дріжджів, хмелю, солоду та води, він створив 600 літрів нового сорту пива", - йдеться у повідомленні.

Пивовар вирішив назвати пиво Birkenzauber, що означає "березова магія".

За словами Рікера, таке пиво ідеально підходить до спаржі, сезон якої якраз настав у Німеччині. Літрова пляшка "березової магії" коштуватиме 12,9 євро, а вміст алкоголю у напої становить 6,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що каліфорнійська компанія створила пиво зі стічної води.

Крім того, ми раніше інформували, що Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю сотень літрів пива.

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