На Одещині жорстоко вбили жінку та її доньку: що відомо про справу

В Подільському районі Одещини поліція знайшла мертвими жінку та її доньку. З підозрюваним у злочині вже працюють слідчі.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

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Тіла 38-річної жінки та 7-річної дівчинки були з тілесними ушкодженнями без ознак життя. Їх знайшли сьогодні, 6 квітня близько 9-ї години у будинку, в якому вони проживали.

"На місце події прибули керівництво слідчого управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські – кінологи, працівники Любашівської окружної прокуратури та інші оперативні служби", – йдеться у повідомленні.

На Одещині поліція знайшла мертвими жінки та її доньку. / Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Нагадаємо, у Казахстані судять ексміністра економіки за вбивство дружини в кабінці ресторану.

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