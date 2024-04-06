Їжа для ЗСУ: Державний оператор тилу заявив про зриви постачань компаніями

Державний оператор тилу (ДОТ), який у грудні 2023 року перебрав на себе всі незбройні закупівлі Міноборони, зокрема продуктів для військових, заявив, що деякі компанії, які були обрані для постачання продуктів без Prozorro, зірвали домовленості. Їхні зобовʼязання взяли на себе інші постачальники.

Про це пише LIGA.net.

У ДОТ зазначили, що області, в яких зафіксований низький рівень виконання замовлень, розподілені між іншими постачальниками.

У Донецькій та Дніпропетровській областях проведена переговорна процедура з компаніями, що надали комерційні пропозиції на запит ДОТ для укладання договорів без використання електронної системи в березні цього року, але не були законтрактовані з огляду на вищі, ніж у переможців, ціни.

Компанія "Контракт Продрезерв 5" виявила готовність негайно виконати постачання. Укладений відповідний договір. Відвантаження вже розпочалися. Ціна за комплект – 118,02 грн.

У Харківській та Чернігівській областях – замовлення спрямовуватимуться на "Фуд Гранд". Ціна за комплект – 118,38 грн та 104,94 грн відповідно.

Запорізька, Кіровоградська та Черкаська області – замовлення спрямовуватимуться на "Юг Прод Торг". Ціна за комплект – 119,7 грн.

"За прострочення зобов'язань з боку постачальників застосовуватимуться пеня та штрафи, що передбачені контрактами", – наголосили в ДОТ.

Станом на 5 квітня статус виконання відвантажень на військові частини від отриманих заявок за перший тиждень становить:

"Буський консервний завод" – поставлено понад 90%;

"Юг Прод Торг" – поставлено понад 90%;

"Фуд Гранд" – поставлено понад 90%;

"Твій хліб" – поставлено 50%;

"Черкаський мʼясокомбінат" (ЧМК) – постачено 25%.

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