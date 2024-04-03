В Україні може з'явитися військовий омбудсмен: деталі

В Україні може з'явитися військовий омбудсмен. Йдеться про створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів і членів їхніх сімей, включно з реагуванням на конкретні скарги, аналізом конкретних ситуацій, виїздом на місця порушень, проведенням перевірок і подальшими заходами з відновлення прав", – заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, проєкт є дуже важливим.

"Це дієвий інструментарій для захисту прав чинних військових та військовозобовʼязаних", – зазначив він.

Раніше в Міноборони роз'яснили нові можливості цифровізації в армії.

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