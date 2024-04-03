В Украине может появиться военный омбудсмен: детали

Минобороны реализовывает новый институт.
В Украине может появиться военный омбудсмен. Речь идет о создании Центрального управления защиты прав военнослужащих.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав", – заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, проект очень важен.
"Это действенный инструментарий для защиты прав действующих военных и военнообязанных", — отметил он.
Ранее у Минобороны разъяснили новые возможности цифровизации в армии.
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