Сколько бомбардировщиков осталось в РФ – ответ эксперта

По словам военного эксперта Олега Каткова, Россия смогла восстановить количество потерянных во время войны Су-34 и Су-35.

Несмотря на потери на поле боя в Украине, России удается поддерживать количество своих бомбардировщиков Су-34 и Су-35 на довоенном уровне.

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире "Эспрессо.tv".

"Цифры говорят о том, что враг по этим самолетам восстановил те потери, которые были нанесены Су-34, в количестве чуть более сотни единиц. По Су-35 такое же количество", — заявил эксперт.

Катков подчеркнул, что в настоящее время количество российских бомбардировщиков соответствует уровню 2021 года.

"В этом случае важно лишь констатировать, что, несмотря на те потери, которые были нанесены по этим самолетам, Российская Федерация и ее военно-промышленный комплекс смог удержать такое количество даже на том же уровне. То есть ничего нового не будет, ничего лучше, ничего хуже, если не считать, конечно, расширение номенклатуры боеприпасов, используемых так называемыми воздушно-космическими силами Российской Федерации, речь идет о комплекте МПК, позволяющем использовать авиацию без захода в зону действия всех зенитно-ракетных комплексов, кроме Patriot фактически", – объяснил эксперт.

Напомним, Су-34 – один из самых современных российских истребителей. ВСУ сбили 13 российских военных самолетов за две недели, большинство из которых именно Су-34.

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