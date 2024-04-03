В ОП объяснили, стоит ли деньги на телемарафон отдать ВСУ

В Украине зарегистрировали петицию в Кабмин с призывом перенаправить средства от телемарафона и "FreeДома" на ВСУ. По состоянию на 30 марта набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, как относится к этой инициативе, и рассказал, будет ли функционировать телемарафон и дальше. Об этом он рассказал в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

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"Это Кабмин будет решать (судьбу петиции. – Ред.). Но на мой взгляд, на оборонные способности выделяется все, что можно. Финансируются и Вооруженные силы, и построение фортификаций, предприятия "Укроборонпрома" – все это профинансировано. Но есть нюанс. Марафон – это маленькая часть нашего информационного пространства", – говорит Подоляк.

Советник главы ОП заверил, что в украинском информационном пространстве никто не вводит цензуры и другие СМИ также могут работать.

"Марафон – это исключительно государственная составляющая работы с информацией во время войны. Государство имеет право иметь инструменты контрпропаганды, информационных влияний и т.д. во время войны. Ведь Россия активно использует информацию как метод ведения войны", – пояснил он.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что для телемарафона 2024 год станет решающим.

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