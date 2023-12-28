Сколько украинцев доверяют телемарафону "Єдині новини": опрос

Доверие к телемарафону "Єдині новини" продолжает снижаться – с мая 2022 года оно упало на 26 процентных пунктов. Численность населения, которая доверяет "Єдиним новинам", во всех регионах примерно одинакова – 42-44%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если между маем 2022 года и октябрем 2023 года доля доверяющих снизилась от 69% до 48%, то к декабрю 2023 года показатель снизился до 43%.

В то же время, до 38% возросла доля тех, кто не доверяет телемарафону (остальные 19% имеют неопределенное отношение).

Социологи отмечают, что несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день баланс доверия-недоверия остается положительным (то есть больше тех, кто ему доверяет, чем не доверяет).

Те, кто не доверяет Владимиру Зеленскому, более критичны к телемарафону, но и среди доверяющих президенту "Єдиним новинам" доверяют 52% (не доверяют – 29%, не определились – 19%).

Напомним, украинцы ответили, кому больше не верят – Безуглая, Арестович или Порошенко.

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