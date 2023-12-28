Скільки українців довіряють телемарафону "Єдині новини": опитування

Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися − від травня 2022 року вона впала на 26 процентних пунктів. Кількість населення, яка довіряє "Єдиним новинам", у всіх регіонах приблизно однакова − 42-44%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася від 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник знизився до 43%.

Водночас до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення).

Соціологи зазначають, що попри це, станом на зараз баланс довіри-недовіри залишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

Ті, хто не довіряє Володимиру Зеленському, значно критичніші до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє президенту, "Єдиним новинам" довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%).

Нагадаємо, українці відповіли, кому більше не вірять – Безугла, Арестович чи Порошенко.

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