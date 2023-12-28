Розвідка Британії проаналізувала знищення "Новочеркаська" в Криму

Такі кораблі часто використовуються у логістиці.

Кораблі, такі як знищений у Феодосії (Крим) "Новочеркаськ" часто використовуються у логістиці. Це забезпечує необхідне і "відносно крихке" автомобільне і залізничне сполучення Кримського мосту.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Зазначається, що, ймовірно, агресорка Росія планувала використовувати великі десантні кораблі для проведення значних десантних операцій під час вторгнення. Саме тому подвоїла кількість таких суден у Чорному морі під час підготовки до війни проти України.

"Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе та відносно тендітне автомобільне та залізничне сполучення Кримським мостом, який пов'язує Крим з Росією", - зауважують у Міноборони Британії.

Дані з відкритих джерел дозволяють припустити, що на момент удару судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, що призвело до потужного вторинного вибуху.

Британські розвідники наголошують, що цей інцидент збільшив кількість втрачених РФ з моменту повномасштабного вторгнення великих ракетних кораблів до трьох: "Саратов" затонув 24 березня 2022 року, а "Мінськ" був функціонально зруйнований у сухому доці 13 вересня 2023-го. Крім того, два підводні човни, ймовірно, були пошкоджені.

Нагадаємо, вночі 26 грудня в анексованій Феодосії внаслідок ракетного удару було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Тим часом в Міноборони РФ наголошують, що їхній великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження під час атаки.

Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що на борту корабля було "цінне" озброєння - іранські "Шахеди".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено русскій воєнний корабль "Новочеркасск", який перевозив "шахеди"!

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